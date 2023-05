Hirschau Ein Mann hat in Bayern beim Unkraut entfernen aus Versehen ein Haus in Brand gesetzt. Der 83-Jährige habe in Hirschau mit einem Bunsenbrenner seine Hof­einfahrt von Wildwuchs befreien wollen, als durch Funkenflug eine Hecke auf dem Nachbargrundstück in Brand geraten sei. Das Feuer habe auch