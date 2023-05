Neue Vergiftungsfälle an Mädchenschulen

Teheran Im Iran sind Aktivisten zufolge wieder neue Vergiftungsfälle an Mädchenschulen gemeldet worden. Die Menschenrechtsorganisation Hengaw berichtete am Montag von Fällen in Teheran und der von Protesten erschütterten Region Kurdistan. In der Heimatstadt der