Kourou Große Freude und Erleichterung im Kontrollzentrum der europäischen Raumfahrtagentur ESA: Die Jupiter-Sonde JUICE ist am Freitag zum bislang am weitesten entfernten Ziel der europäischen Raumfahrt gestartet. An Bord einer Ariane-5-Trägerrakete hob sie um 14.14 Uhr (MESZ) vom Weltraumbahnhof Ko