Marchtrenk Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 40-jährigen Mann in Marchtrenk am Freitag ist am Sonntag über den mutmaßlichen Täter die Untersuchungshaft verhängt worden. „Es besteht Verdunkelungs-, Tatbegehungs-, Tat­ausführungs- und Fluchtgefahr“, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaf