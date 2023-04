Vatikanstadt Nachdem er am Samstag nach viertägigem Aufenthalt wegen einer Bronchitis das Krankenhaus „Agostino Gemelli“ in Rom verlassen hatte, hat Papst Franziskus (86) am Sonntagvormittag die liturgische Feier zum Palmsonntag als Auftakt der Karwoche zelebriert. Der Papst kam in einem Auto auf de