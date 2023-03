Venedig will bei Vermietung von Ferienwohnungen Grenzen setzen

Venedig Im Kampf gegen den Massentourismus will Venedig bei der Vermietung von Ferienwohnungen Grenzen setzen. So will der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, dafür sorgen, dass Wohnungseigentümer, die für kurze Zeiträume vermieten, dies nur für maximal 120 Tage im Jahr tun können.

Ziel sei es