Schüsse an Schule in Texas – Zwei Verletzte

arlington Bei Schüssen an einer texanischen Oberschule sind am Montagmorgen zwei Schüler verletzt worden. Ein Verdächtiger sei in Gewahrsam genommen worden, teilten die Polizei und Mitarbeiter des Schulbezirks mit. Die Schüsse fielen nach Medienberichten auf dem Campus einer High School in Arlington