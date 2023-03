wien Eine 26-jährige Frau ist in Wien-Brigittenau vergewaltigt worden. Ein Zeuge, der die Tat bemerkte, rief den Notruf und rannte dann dem flüchtenden Verdächtigen hinterher. Währenddessen lotste er die Polizei per Handy zu den jeweiligen Fluchtrouten, so dass der 24-jährige Täter schließlich direk