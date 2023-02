Bus kracht in Kindertagesstätte: Zwei Kinder getötet

Laval In der kanadischen Provinz Québec ist am Mittwoch (Ortszeit) ein Stadtbus in eine Kindertagesstätte gekracht. Zwei Kinder kamen nach Angaben der kanadischen Polizei ums Leben, sechs weitere erlitten Verletzungen. Ein 51-jähriger Mitarbeiter des Busunternehmens wurde festgenommen und der fahrlä