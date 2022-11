Stockholm, Wien In Europa sterben jedes Jahr rund 35.000 Menschen an Antibiotika-resistenten Bakterien. Ein am Donnerstag präsentierter Bericht der EU-Gesundheitsbehörde ECDC zeigt einen Anstieg der Todesfälle gegenüber früheren Schätzungen. „Jeden Tag sterben im EU/EWR-Gebiet fast 100 Menschen an d