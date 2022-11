Link kopiert

new york Die Zahl der Menschen auf der Welt übersteigt nach UN-Berechnungen am heutigen Dienstag die Schwelle von acht Milliarden. „Dieses beispiellose Wachstum liegt am allmählichen Anstieg der Lebenserwartung in Folge von Verbesserungen im Gesundheitswesen, der Ernährung, der persönlichen Hygiene