Link kopiert

alba Ein Bieter aus Hongkong hat bei einer Auktion in Alba in Italien 184.000 Euro für eine weiße Trüffel gezahlt. Die Knolle wog laut Medienberichten 7000 Gramm. Die Trüffel-Versteigerung in Alba im Piemont gilt als die exklusivste ihrer Art. Alljährlich wird die kostspielige Spezialität von Oktobe