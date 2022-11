Baby in NÖ lebensbedrohlich verletzt: Vater in Justizanstalt













Link kopiert

St. Pölten/Tulln In Niederösterreich soll ein Baby vom 21-jährigen Vater misshandelt worden sein. Der Mann wurde festgenommen und nach Polizeiangaben vom Sonntag in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Zunächst war auch die 20 Jahre alte Mutter in Gewahrsam. Der Verdacht erhärtete sich nicht,