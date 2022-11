Link kopiert

Ganz müde blickt das Jaguarbaby mit dem Namen Takajay in die Kamera des Fotografen. Das Jungtier lebt im Nationalpark El Impenetrable in der Provinz Chaco in Argentinien. Takajay und seine Schwester Nala sollen in Zukunft wieder in freier Wildbahn leben um die Population zu steigern. APA