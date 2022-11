Link kopiert

Daressalam In Tansania ist am Sonntagmorgen ein Flugzeug in den Victoriasee gestürzt. Bei dem Absturz kamen mindestens 19 Menschen ums Leben, wie Albert Chalamila, leitender Regierungsbeamter in der Region Kagera, bestätigte. Nach Angaben der tansanischen Luftfahrtbehörde TCAA befand sich die Maschi