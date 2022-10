Ein Toter bei Messerattacke in Supermarkt bei Mailand













Link kopiert

Mailand Ein Mann hat in einem Einkaufszentrum in Assagio bei Mailand auf mehrere Leute eingestochen und mindestens eine Person getötet. Vier weitere Menschen wurden am Donnerstagabend verletzt, drei davon schwer. Unter den Verletzten ist auch der spanische Fußballprofi Pablo Marí vom italienischen E