Lille Ein Dreijähriger ist in Frankreich bei dem Versuch, seine Katze zu retten, aus dem zehnten Stock in den Tod gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Junge am Montag in einem Vorort der Stadt Lille seine Katze einfangen, die sich außen auf eine Fensterbank gewagt hatte, als er aus dem Fen