Link kopiert

. . . eine Katze, die am Regensburger Bahnhof unbemerkt in einen Zug geschlichen und nach München und wieder zurück gefahren ist. Ein Zugbegleiter hat das Tier in seinem Zug gefunden und während der Rückfahrt der Polizei gemeldet, teilten die Beamten mit. In Regensburg konnte Katze „Rosie“ nach Poli