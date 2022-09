Link kopiert

moskau Ein Bewaffneter hat gestern in einer Schule in Zentralrussland 15 Menschen getötet und 24 weitere verletzt. Unter den Toten in Ischewsk seien elf Kinder, unter den Verletzten 22 Kinder, berichten russische Ermittlungsbehörden. Die Leiche des Schützen sei danach von der Polizei am Tatort gefun