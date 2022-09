Link kopiert

Gloggnitz Die Käserei Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) dürfte die Quelle für Listerien sein, die mit acht Erkrankungsfällen in Wien, davon drei mit tödlichem Verlauf, in Zusammenhang stehen sollen. „Der Verdacht hat sich erhärtet“, erfuhr die APA von der AGES. Dort wurden in den vergangenen Tagen drei