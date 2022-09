Link kopiert

ancona Nach den heftigen Überschwemmungen in Mittelitalien haben die Rettungskräfte am Wochenende die Suche nach zwei Vermissten fortgesetzt. Elf Tote wurden in dem Gebiet in der Region Marken bislang geborgen. Zu den zwei Vermissten gehört ein acht Jahre alter Junge, der seiner Mutter bei dem extre