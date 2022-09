Link kopiert

taipeh Ein Erdbeben der Stärke 6,8 an der Südostküste Taiwans hat am Sonntag schwere Schäden angerichtet. Nach Angaben des taiwanischen Wetteramts befand sich das Zentrum des Bebens in der Stadt Chishang. In der Stadt Yuli ist ein dreigeschossiges Gebäude sowie eine Brücke eingestürzt. Die Überdach