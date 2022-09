Link kopiert

New York Zum 21. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 haben die Amerikaner am gestrigen Sonntag mit Schweigeminuten und Gedenkveranstaltungen an die fast 3000 Toten von damals erinnert. Präsident Joe Biden legte bei regnerischem Wetter einen Kranz am Pentagon nieder, wo eines der von