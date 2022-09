Link kopiert

Wien Die Befragung eines Elfjährigen, der im Verdacht steht, mit dem Tod seines neun Monate alten Bruders in Zusammenhang zu stehen, hat bisher zu keinen Ergebnissen geführt. Das sagte Polizeisprecherin Barbara Gass am gestrigen Sonntag. Das Kleinkind starb in den Abendstunden am vergangenen Freitag