Zweitheißester Sommer seit 1900 in Frankreich













Paris Frankreich hat laut nationalem Wetterdienst in diesem Jahr den zweitheißesten Sommer in weit mehr als hundert Jahren durchlebt. In den Monaten Juni, Juli und August, die den meteorologischen Sommer abbilden, lag die landesweite Durchschnittstemperatur wohl 2,3 Grad über dem Referenzwert der Ja