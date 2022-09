Link kopiert

. . . Einbrecher, die es in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus in Feldkirchen in Kärnten auf ungewöhnliche Beute abgesehen haben. Die bislang unbekannten Täter brachen die Wohnungstür auf und stahlen Lebensmittel, unter anderem 15 Kilogramm tiefgefrorenes Fleisch aus einem unversperr