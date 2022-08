Karneval in Notting Hill













Link kopiert

London Erstmals seit dem Beginn der Coronapandemie ist in London wieder das berühmte karibische Straßenfest Notting Hill Carnival gefeiert worden. Die Veranstaltung gilt als eine der größten Karnevalsfeiern der Welt. Zahlreiche Besucher strömten am Sonntag in das beliebte Viertel. Dabei verwandeln G