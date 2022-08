Link kopiert

Sofia Ein britisch-belgischer Teenager hat in einem Ultraleichtflugzeug einen Altersrekord für eine Solo-Weltumrundung aufgestellt. Der 17-jährige Mack Rutherford landete am Mittwoch in Bulgarien, wo sein Versuch vor fünf Monaten begann. Damit wurde er zum jüngsten Piloten, dem dies in der Historie