Und da war noch . . .

. . . eine Frau in den USA, die ihren verlorenen Diamantring nach einem Hilferuf auf Facebook zurückerhalten hat. Beim Ballspiel am Strand sei ihr der Ring, der einst ihrer Urgroßmutter gehörte, vom Finger gerutscht und nicht mehr auffindbar gewesen. Sie veröffentlichte einen Beitrag auf Facebook und bat um Hilfe. Ein Mann wurde darauf aufmerksam und suchte tagelang mit Metalldetektor, bis er fündig wurde und den Ring der 29-Jährigen zurückbringen konnte. Sie sei überwältigt von der Güte des Fremden, so die 29-Jährige.