Link kopiert

heiligenkreuz. Nach einer Hornissenattacke in einem Wald im Lafnitztal ist ein Mann gestorben. Einen Bericht der „Kronen Zeitung“ bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland. Der 58-Jährige soll nach dem Hornissen-Angriff per Handy selbst Hilfe gerufen haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag er bereits reglos am Boden. Per Notarzthubschrauber wurde der Burgenländer ins Krankenhaus geflogen, wo er verstarb.