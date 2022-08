Link kopiert

bad doberan Ein Auto ist am frühen Sonntagmorgen an der Rennbahn in Bad Doberan im Landkreis Rostock in eine Menschengruppe gefahren. Vier Personen wurden dabei schwer verletzt, zwei davon schwerst. Die Menschen, in die das Auto gegen 3.45 Uhr geriet, befanden sich gerade auf dem Heimweg von einer Diskothek-Schaumparty. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Unfall auf der Zubringerstraße zur Rennbahn.