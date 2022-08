Link kopiert

In Myanmar ist ein seltener weißer Elefant geboren worden. Wie die staatliche Zeitung „Global New Light of Myanmar“ am Mittwoch berichtete, kam das Elefantenbaby im vergangenen Monat im westlich gelegenen Staat Rakhine zur Welt. Es wiegt rund 80 Kilogramm und ist etwa 70 Zentimeter groß. AFP