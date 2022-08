Erdrutsch am Matterhorn













Link kopiert

aosta Wegen eines Erdrutsches am Matterhorn sind Dienstagabend 13 Bergsteiger in Sicherheit gebracht worden, die sich auf der italienischen Normalroute auf einer Höhe von 3715 Meter befunden hatten. Am Mittwoch sollte die betroffene Route geschlossen bleiben, damit Geologen den Zustand des Berges pr