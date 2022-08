Link kopiert

Prag, Berlin Bei den Waldbränden in Tschechien und in Deutschland in der Sächsischen Schweiz sowie im Norden des Freistaats blieb die Lage am Wochenende angespannt. Der erhoffte Dauerregen kam nicht. Nur am Samstag regnete es im Elbsandsteingebirge eine Viertelstunde, in Nordsachsen etwas länger. Di