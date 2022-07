Link kopiert

Viel war von ihnen zunächst noch nicht zu sehen. Doch in den nächsten Wochen und Monaten dürften die Tigerbabys des Tierparks Hagenbeck in Hamburg zu kleinen Stars werden. Nach zwei Monaten im Innenbereich können die Tigermädchen jetzt auch das Außengelände erkunden. Eine spähte am Freitag vorsichti