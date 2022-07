Link kopiert

Stockholm In Schweden darf man bald nicht mehr mit dem E-Scooter auf dem Gehweg fahren. Ein entsprechendes Fahrverbot soll am 1. September in Kraft treten. „Dass Elektroroller schnell auf Gehsteigen fahren, ist vielerorts ein großes Problem gewesen. Jetzt ist Schluss damit“, erklärte Infrastrukturmi