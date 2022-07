Link kopiert

Dubai In der Golfregion haben seltener Starkregen und Überschwemmungen für Verwüstungen gesorgt. In Katar warnten die Behörden bis zum Wochenende vor Gewittern und Windböen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wiesen die Behörden die Bewohner an, wenn möglich die nächsten Tage von zu Hause zu arb