Vatikanstadt Knieschmerzen, die Papst Franziskus im vergangenen Monat an einer Reise in die Demokratische Republik Kongo und den Südsudan gehindert haben, bestehen weiterhin. Sie hindern den Pontifex aber nicht daran, am Sonntag nach Kanada zu reisen. „Die Schmerzen im Knie sind da, aber weniger als