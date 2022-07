Link kopiert

Weg da, hier kommen wir! Im Klippschliefergehege im Allwetterzoo in Münster ist derzeit ordentlich was los. Die putzigen Tiere haben gleich mehrfach für Nachwuchs gesorgt. Klippschliefer haben eine gewisse Ähnlichkeit mit Meerschweinchen, in Wirklichkeit sind sie aber näher mit Elefanten, Seekühen o