Das Fennekpärchen im Walter Zoo in Gossau (Kanton St. Gallen) hat für zuckersüßen Nachwuchs gesorgt. Nachdem die beiden den kleinen Wüstenfuchs mit den großen Ohren in den ersten Wochen oft in der Höhle versteckt hielten, kann man ihn inzwischen regelmäßig auf seinen Entdeckungstouren im Savannenhau