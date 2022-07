Verzweiflung in Sydney – Behörden riefen Katastrophenfall aus













Link kopiert

sydney Wegen massiver Überschwemmungen in Teilen Sydneys haben die Behörden den Katastrophenfall ausgerufen. Betroffen seien 23 lokale Verwaltungsgebiete der größten Stadt Australiens, teilte der Regierungschef von New South Wales mit. Für 50.000 Menschen gelte die Anweisung, sich in Sicherheit zu b