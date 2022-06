Link kopiert

Los angeles Der frühere US-Fernsehstar Bill Cosby ist in einem Zivilverfahren schuldig gesprochen worden, in den 1970er-Jahren eine Jugendliche sexuell missbraucht zu haben. Die Geschworenen in Santa Monica verurteilten den 84-Jährigen zu 500.000 Dollar (rd. 475.000 Euro) Schadenersatz. Die heute 64