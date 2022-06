Link kopiert

rom Die süditalienische Amalfi-Küste erlebt Hochkonjunktur. Die idyllischen Dörfer an der steilen Meeresküste werden von Touristen bestürmt. Um ein Verkehrschaos entlang der engen Hauptstraße zu vermeiden, haben die Gemeinden neue Regeln eingeführt. So dürfen bis zum 30. September an einem Wochenend