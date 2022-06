Link kopiert

münchen Mitten in der Hitzewelle startet München in die heiße Phase der Oktoberfest-Vorbereitungen. Drei Monate vor dem Anstich verwandelt sich die Theresienwiese nun in eine riesige Baustelle. Gestern startete der Aufbau der Bierzelte, später folgen die Fahrgeschäfte. Nach pandemiebedingter Absage