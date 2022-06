Zweiter Affenpocken-Fall in Österreich bestätigt













Link kopiert

Wien, St. Pölten. In Österreich gibt es einen zweiten bestätigten Affenpocken-Fall. Nachgewiesen wurde die Viruserkrankung bei einem Patienten in Niederösterreich, bestätigte die Landesamtsdirektion am Freitag. Der Betroffene – ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten – hatte Ende voriger eine