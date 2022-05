Link kopiert

Der elf Monate alte Riesenpanda-Nachwuchs Sheng Yi zeigt im National Zoo in Kuala Lumpur, Malaysia, seine Kletterkünstler. Sheng Yi, was so viel wie Frieden und Freundschaft bedeutet, ist das dritte Jungtier von Xing Xing und Liang Liang und ist der absolute Liebling der Besucher. Reuters