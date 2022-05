Link kopiert

Weingarten Erstmals haben am Freitag Frauen als sogenannte Blutreiterinnen an der katholischen Reiterprozession Blutritt in Oberschwaben teilgenommen. Nach der Übergabe der Heilig-Blut-Reliquie in Weingarten (Baden-Württemberg) ritten unter den rund 2000 Reitern in knapp 100 Gruppen aus der Region a