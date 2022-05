Link kopiert

Weißes Köpfchen, rote Augen, rosa Nase: Im Zoo in Decin in Tschechien gibt es seltenen Nachwuchs – ein Albino-Rotnacken-Wallaby. Das kleine Wallaby entwickelt sich prächtig und genießt die Ausflüge mit seiner Mutter in der Känguru-Anlage. Reuters