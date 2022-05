Link kopiert

roth Eine um die 50 Meter hohe Feuersäule, mehrere brennende Wohnwagen und sieben Verletzte – ein Großfeuer auf einem Campingplatz in Mittelfranken hat die Einsatzkräfte in der Nacht auf Sonntag über längere Zeit in Atem gehalten. Das Feuer habe bis zu 17 Stellplätze inklusive der Fahrzeuge zerstört