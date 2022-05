Link kopiert

salzburg Mordalarm im Salzburger Pinzgau: Am Freitagnachmittag ist in Piesendorf eine 30-Jährige tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Frau von einem noch unbekannte Täter mit einem Messer getötet worden sein, teilte die Polizei am Abend mit. Gefahndet wurde